Beşiktaş: 2

3. maçında Belçika temsilcisiile karşı karşıya geldi., 90 dakika sonunda'e 4-2 mağlup oldu.'ın karşılaşmadaki gollerini 74. dakikada ve 86. dakikadaattı.'e Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 69. dakikada, 81. dakikadave 83. dakikada kendi kalesinekaydetti.Bu sonucun ardından3 puanda kalırken,puanını 6'ya çıkardı.Grubun 4. haftasında Beşiktaş, Belçika deplasmanındaile karşı karşıya gelecek.Mücadeleye iki ekip de kontrollü başlarken, temsilcimiz Beşiktaş daha fazla topla oynayan taraftı...İlk 15 dakikalık bölümde her iki ekip de gol bulamadı ve ilk 15. dakika 0-0 geçildi.Kaarşılaşmanın 23. dakikasında Genk sağ kanattan hücuma çıktı. Maehle topu taşıdıktan sonra ceza sahası içine ortasını açtı. Penaltı noktası ile altıpas arasına doğru gelen topu Samata yaptığı tek vuruşta ağlara gönderdi. Genk, 23. dakikada Samatta'nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.Beşiktaş'ta maçın ilk dakikalarında hafif bir sakatlık yaşayan Tolgay Arslan daha fazla oyuna devam edemedi. 27. dakikada sakatlanan Tolgay yerine Beşiktaş'ta oyuna Enzo Roco dahil oldu.Mücadelenin 35. dakikasında Genk etkili bir kontratak gerçekleştirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Samata'nın çevirdiği top Karius'u geçti. Kaleye paralel giden topa Ndongala dokunmak istedi ancak dokunamadı ve konuk ekip önemli bir gol fırsatını değerlendirmedi.İlk yarının son dakikalarına doğru Beşiktaş tribünlerinden zaman zaman protesto tezahüratları yükseldi.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Beşiktaş Genk karşında 1-0 geride kapattı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin yerine oyuna Vagner Love dahil oldu.İkinci yarı sarı kartlarla başladı. 47. dakikada Roco Samatta'ya yaptığı hareket nedeniyle, 49. dakikada Dewaest de Larin'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.Mücadelenin 60. dakikasında Genk etkili bir hücum gerçekleştirdi. İlk golü atan Mbwana Samatta, savunmadan sıyrıldı ve kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Samatta vurşunu gerçekleştirdi ancak Karius gole izin vermedi.Genk, mücadelenin 69. dakikasında çok etkili geldi. Sağ kanattan etkili gelişen atakta Joakim Maehle, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Boş pozisyonda Samatta vuruşunu gerçekleştirdi. Karius'un müdahalesine rağmen top ağlarlar buluştu. Bu golle Genk skoru 2-0'a getirdi.Farkın indirmek isteyen Beşiktaş aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol kanattan ceza sahasına havalandırılan topu arka direkte Gökhan Gönül altıpasa doğru çevirdi. Altıpas üzerinde Vagner Love yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Beşiktaş, Genk karşısında skoru 2-1'e getirdi.Genk, karşılaşmanın 81. dakikasında bir kez daha önemli bir fırsat yakaladı. Savunmanın arkasına atılan topa Dieumerci Ndongala hareketlendi. Dieumerci Ndongala kaleci ile karşı karşıya ceza sahası içinde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Bu golle Genk, Beşiktaş karşısında skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sadece 3 dakika sonra konuk ekip bir kez daha tehlikeli geldi. Sol kanattan Samatta'nın ortasında Jakub Piotrowski kafa vuruşunu yaptı. Piotrowski'nin vuruşunda top Caner'in kafasına çarpıp ağlara gitti. Bu golle skoru 4-1'e geldi.Mustafa Pektemek sağ kanattan topla geldi. Mustafa'nın ceza sahasına ortasına Vagner Love çok iyi yükseldi ve Brezilyalı oyuncu yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Beşiktaş 86. dakikada Genk karşısında skoru 4-2'ye getirdi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Genk, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.16. dakikada Medel'den sıyrılan Malinovskiy'in uzaktan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.23. dakikada Genk öne geçti. Hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde Maehle'nin sağdan ortasında Samatta müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-135. dakikada gelişen Genk atağında sağdan ceza sahasına giren Samatta'nın pasında Ndongala kaleye paralel giden topa dokunamadı.45+3. dakikada Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Genk'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.57. dakikada Genk'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Dewaest'in yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.60. dakikada Roco'nun kaptırdığı topla hızla soldan ceza sahasına giren Paintsil'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Karius'ta kaldı.63. dakikada Beşiktaş'ın hücumda kaptırdığı topun ardından sol kanattan hücuma çıkan Genk'te Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.69. dakikada Genk farkı 2'ye çıkardı. Maehle sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, arka direkte Samatta'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Karius'un çabasına rağmen ağlarla buluştu: 0-270. dakikada Lens, sol tarafta yaptığı müdahalenin ardından topun sahibi oldu. Siyah-beyazlı oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Quaresma vuramadı.74. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topu arka direkte çizgi üzerinde Gökhan Gönül indirdi, Vagner Love düzgün bir vuruşla golü attı: 1-281. dakikada Genk, skoru 3-1'e getirdi. Vida'nın müdahale edemediği topu kapan Ndongala hızla ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.83. dakikada Genk'in 4. golü geldi. Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışının ardından hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde soldan yapılan ortada arka direkte Piotrowski topa kafayı vurdu. Caner Erkin'e çarpan top gol oldu: 1-485. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe atışında Roco'nun kafayla kaleye gönderdiği topa kaleci Vukovic çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.86. dakikada Beşiktaş, ikinci golünü buldu. Mustafa Pektemek'in sağdan ortaladığı topu Vagner Love kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-4Genk, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.Vodafone ParkDaniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis (Polonya)Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin (Dk. 85 Mustafa Pektemek), Medel, Tolgay Arslan (Dk. 26 Roco), Oğuzhan Özyakup, Lens, Quaresma, Larin (Dk. 46 Vagner Love)Vukovic, Maehle, Dewaest, Uronen, Lucumi, Pozuelo (Dk. 80 Seck), Malinovskiy, Heynen, Paintsil (Dk. 74 Piotrowski), Samatta (Dk. 87 Gano), NdongalaDk. 23 ve 69 Samatta, Dk. 81 Ndongala, Dk. 83 Piotrowski (Genk), Dk. 74 ve 86 Vagner Love (Beşiktaş)Dk. 45+1 Lucumi, Dk. 45+3 Dewaest, Dk. 61 Uronen (Genk), Dk. 45+2 Lens, Dk. 47 Roco, Dk. 56 Gökhan Gönül, Dk. 89 Mustafa Pektemek, Dk. 90+3 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)