Samatta: ''İşimizi çok iyi yaptık''

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olduğu maçın ardından iki gol atan Samatta, kısa bir değerlendirme yaptı.Samatta, Beşiktaş maçında 3 puanı hedeflediklerini ve bunun için çok çalıştıklarını dile getirdi.''Takım olarak çok iyi oynadık. Harika bir mücadele ortaya koyduk. Buraya gelip 3 puan almak kolay değil. İşimizi çok iyi yaptık.''''Ben her şeyin takımla başladığını düşünüyorum. Takım olarak kazanmak için gelmiştik ve bu hedef için çok çalışmıştık. Ben de çok çalışıyorum, iyi bir dönem geçiriyorum. Golü birimiz atacak, bu gece o şanslar bana geldi.''