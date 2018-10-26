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Samatta: ''İşimizi çok iyi yaptık''

Genk'in Beşiktaş karşısında iki golünü atan Samatta, maç sonunda kısa bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Samatta: ''İşimizi çok iyi yaptık''
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26 Ekim 2018 00:08
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olduğu maçın ardından iki gol atan Samatta, kısa bir değerlendirme yaptı.

Samatta, Beşiktaş maçında 3 puanı hedeflediklerini ve bunun için çok çalıştıklarını dile getirdi.

İşte maç sonunda Samatta'nın sözleri...

''Takım olarak çok iyi oynadık. Harika bir mücadele ortaya koyduk. Buraya gelip 3 puan almak kolay değil. İşimizi çok iyi yaptık.''

''Ben her şeyin takımla başladığını düşünüyorum. Takım olarak kazanmak için gelmiştik ve bu hedef için çok çalışmıştık. Ben de çok çalışıyorum, iyi bir dönem geçiriyorum. Golü birimiz atacak, bu gece o şanslar bana geldi.''

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