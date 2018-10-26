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Nihat Kahveci: ''Fikret Orman istifa''

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Nihat Kahveci, Genk maçının ardından Fikret Orman'ı istifaya davet etti.

Kaynak: Sporx.com
Nihat Kahveci: ''Fikret Orman istifa''
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26 Ekim 2018 00:25
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olduğu maçın ardından, siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Nihat Kahveci'den de tepki geldi.

Daha önce Fikret Orman ile yaptğı açıklamalar nedeniyle arası açık olan Nihat Kahveci, Fikret Orman'ı istifaya davet etti.

Nihat Kahveci, twitter hesabından yayınladığı mesajında ''Ben bizi İki kere şampiyon yapan Şenol Güneş 'i seviyor saygı duyuyorum.. FO (Fikret Orman) sevenler takip etmesinnnn yatsın uyusun yazıkkkkkkkk. Tek gerçek BeşiktAşk 'ı seven Şenol Güneş.. Üzülüyorum kaybeden Beşiktaş 'a. Hep ben yaptım ben kazandım ben elde ettim kafasıyla olmaz FO... FO istifa diyenler??? Ben evet diyorum'' ifadelerini kullandı.

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