Ahmet Çakar: ''Bunun sorumlusu Yusuf Namoğlu'dur''

Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olduğu maçın ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Ahmet Çakar, maç sonunda sosyal medya hesabından Yusuf Namoğlu göndermesinde bulundu.
Genk yenilgisinin sorumlusunu açıklayan Ahmet Çakar ''Bu geceki Genk hezimetinin yegane sorumlusu Yusuf Namoğlu'dur'' ifadelerini kullandı.
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Ahmet Çakar, maç sonunda sosyal medya hesabından Yusuf Namoğlu göndermesinde bulundu.
Genk yenilgisinin sorumlusunu açıklayan Ahmet Çakar ''Bu geceki Genk hezimetinin yegane sorumlusu Yusuf Namoğlu'dur'' ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın