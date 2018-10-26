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Ahmet Çakar: ''Bunun sorumlusu Yusuf Namoğlu'dur''

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Genk yenilgisinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar: ''Bunun sorumlusu Yusuf Namoğlu'dur''
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26 Ekim 2018 00:44
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Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olduğu maçın ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Çakar, maç sonunda sosyal medya hesabından Yusuf Namoğlu göndermesinde bulundu.

Genk yenilgisinin sorumlusunu açıklayan Ahmet Çakar ''Bu geceki Genk hezimetinin yegane sorumlusu Yusuf Namoğlu'dur'' ifadelerini kullandı.

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