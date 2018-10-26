Hayko Cepkin: 'Her futbolcu yuhalanmayı tadacak!'

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Beşiktaş, evinde Belçika ekibi Genk'e 4-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen Hayko Cepkin, tribünlerin siyah-beyazlı ekibi ıslıklamasına dair paylaşımda bulundu.
Hayko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;
"Beşiktaş Ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı kayırma yok"
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen Hayko Cepkin, tribünlerin siyah-beyazlı ekibi ıslıklamasına dair paylaşımda bulundu.
Hayko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;
"Beşiktaş Ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı kayırma yok"
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Beşiktaş Ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı yok kayırma yok.
— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) 25 Ekim 2018