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Hayko Cepkin: "Her futbolcu yuhalanmayı tadacak!"

Beşiktaş'ın Genk karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyeti sonrası Hayko Cepkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Hayko Cepkin: 'Her futbolcu yuhalanmayı tadacak!'
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26 Ekim 2018 01:02
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Beşiktaş, evinde Belçika ekibi Genk'e 4-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen Hayko Cepkin, tribünlerin siyah-beyazlı ekibi ıslıklamasına dair paylaşımda bulundu.

Hayko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;

"Beşiktaş Ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı kayırma yok"

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