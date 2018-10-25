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Beşiktaş taraftarından protesto

Beşiktaş taraftarları, Genk ile oynanan maçın ilk yarısında protestolarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş taraftarından protesto
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25 Ekim 2018 22:45
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı karşılaşmada, siyah-beyazlı taraftarların protestosu dikkat çekti.

Genk'in öne geçtiği karşılaşmanın 40. dakikasında tribünlerin bir bölümünden ''Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?'' tezahüratları yükseldi.

Beşiktaş taraftarları bu tezahüratı yaklaşık 3 dakika sürdürdü. Daha sonra siyah-beyazlı taraftarlar ''Yönetim, bu takım senin eserin'' şeklinde de tezahüratlarda bulundu.

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