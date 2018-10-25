Beşiktaş'ta Tolgay Arslan şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'i konuk eden Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında kasığını tutarak kenara gelen Tolgay Arslan, acı içinde saha kenarına gelirken yerine Enzo Roco girdi.
SAKATLANDIKTAN SONRA ISLIK
Bir grup taraftarın Tolgay'ı oyundan çıkarken ıslıklaması ise dikkat çekti. Tolgay'ın ıslıklanmasının ardından bir diğer grup ise alkışlarla futbolcuya destek oldu.
Roco'nun oyuna girmesiyle birlikte maça stoper başlayan Necip Uysal, orta sahaya geçti.
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Karşılaşmanın 27. dakikasında kasığını tutarak kenara gelen Tolgay Arslan, acı içinde saha kenarına gelirken yerine Enzo Roco girdi.
SAKATLANDIKTAN SONRA ISLIK
Bir grup taraftarın Tolgay'ı oyundan çıkarken ıslıklaması ise dikkat çekti. Tolgay'ın ıslıklanmasının ardından bir diğer grup ise alkışlarla futbolcuya destek oldu.
Roco'nun oyuna girmesiyle birlikte maça stoper başlayan Necip Uysal, orta sahaya geçti.
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