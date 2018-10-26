  •  
    Maç sonu olay açıklama ''İstifa diyenler, evet...''
  •  
    Ahmet Çakar'dan olay tweet! 'Yusuf Namoğlu'
  •  
    Taraftarlar ikiye ayırdı! 9 ıslık ve 2 isme alkış var...
  •  
    Karius'a tepki gösterdi; "Geceleri az çık da..."
  •  
    Kartal'da 2 şok birden! Sakatlık ardından ıslık...

Vagner Love: ''Bedelini ağır ödedik''

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Vagner Love, Genk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Vagner Love: ''Bedelini ağır ödedik''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2018 00:16
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Vagner Love kısa bir değerlendirmede bulundu.

Vagner Love, maç sonunda konsantrasyon sorunu ile maça başladıklarını dile getirdi.

Brezilyalı oyuncu yaptığı kısa açıklamada ''Maçın zor olacağını biliyorduk. Kaliteli bir takıma karşı oynuyoruz. Maça konsantre başlamadık, beden olarak maçta değildik. Bunun bedelini pahalı ödedik'' ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için