Vagner Love: ''Bedelini ağır ödedik''

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Vagner Love kısa bir değerlendirmede bulundu.Vagner Love, maç sonunda konsantrasyon sorunu ile maça başladıklarını dile getirdi.Brezilyalı oyuncu yaptığı kısa açıklamada ''Maçın zor olacağını biliyorduk. Kaliteli bir takıma karşı oynuyoruz. Maça konsantre başlamadık, beden olarak maçta değildik. Bunun bedelini pahalı ödedik'' ifadelerini kullandı.