Turgay Demir'den Karius eleştirisi! 'Kız geçse...'

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'in attığı gol içinkalecisiflaş bir eleştiri geldi.A Spor'da mücadeleyi değerlendiren Turgay Demir, "Karius, başının üstünden kız geçse yakalarsın. Topu yakalamıyorsun. Geceleri biraz az çık" ifadelerini kullandı.Şenol Güneş'i de eleştiren Turgay Demir, "Şenol Hoca macera arıyor. Şenol Hoca bu kadar maceracı değildi. Ruh hali, morali, keyfi yerinde Şenol Hoca bunları yapıyorsa geriye tek bir şey kalıyor. Şenol Hoca futbolu unuttu." dedi.