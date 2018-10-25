Turgay Demir'den Karius eleştirisi! 'Kız geçse...'

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'in attığı gol için Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'a flaş bir eleştiri geldi.
"KIZ GEÇSE YAKALARSIN"
A Spor'da mücadeleyi değerlendiren Turgay Demir, "Karius, başının üstünden kız geçse yakalarsın. Topu yakalamıyorsun. Geceleri biraz az çık" ifadelerini kullandı.
"ŞENOL HOCA FUTBOLU UNUTMUŞ"
Şenol Güneş'i de eleştiren Turgay Demir, "Şenol Hoca macera arıyor. Şenol Hoca bu kadar maceracı değildi. Ruh hali, morali, keyfi yerinde Şenol Hoca bunları yapıyorsa geriye tek bir şey kalıyor. Şenol Hoca futbolu unuttu." dedi.
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"KIZ GEÇSE YAKALARSIN"
A Spor'da mücadeleyi değerlendiren Turgay Demir, "Karius, başının üstünden kız geçse yakalarsın. Topu yakalamıyorsun. Geceleri biraz az çık" ifadelerini kullandı.
"ŞENOL HOCA FUTBOLU UNUTMUŞ"
Şenol Güneş'i de eleştiren Turgay Demir, "Şenol Hoca macera arıyor. Şenol Hoca bu kadar maceracı değildi. Ruh hali, morali, keyfi yerinde Şenol Hoca bunları yapıyorsa geriye tek bir şey kalıyor. Şenol Hoca futbolu unuttu." dedi.
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