Beşiktaş gelecek sezondan umutlu

Beşiktaş'ın göz kamaştırıcı yükselişi Kasımpaşa karşısında da devam etti.
Siyah beyazlı ekip önemli eksiklerle çıktığı maçtan beş gollü zaferle ayrılırken, oynadığı futbolla taraftarını yine mest etti. Camiada herkes gelecek sezonun başlaması için şimdiden sabırsızlanıyor. Beşiktaş yönetimi de takımın durumundan son derece memnun...
Beşiktaş'lı idareciler en az taraftarlar kadar heyecanlı ve şimdiden gelecek sezonu iple çekmeye başlamış durumda.
İKİ İSİM KRİTİK
Beşiktaş yönetiminin önceliği şu anda kadroda kalmasını istedikleri oyuncular. Redmond kalmak istiyor ama hamile eşi İngiltere'ye dönmekte ısrarcı. Gedson'un talipleri de her geçen gün artıyor.
Şenol Güneş iki yıldızın kadroda tutulması konusunda ısrarcı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ekibi, Gedson ve Redmond'un takımda tutulması ve eksik bölgelere nokta atışı transferler yapılmasıyla gelecek sezonun hedeflerine çok rahat ulaşılacağından emin.
Siyah beyazlı ekip önemli eksiklerle çıktığı maçtan beş gollü zaferle ayrılırken, oynadığı futbolla taraftarını yine mest etti. Camiada herkes gelecek sezonun başlaması için şimdiden sabırsızlanıyor. Beşiktaş yönetimi de takımın durumundan son derece memnun...
Beşiktaş'lı idareciler en az taraftarlar kadar heyecanlı ve şimdiden gelecek sezonu iple çekmeye başlamış durumda.
İKİ İSİM KRİTİK
Beşiktaş yönetiminin önceliği şu anda kadroda kalmasını istedikleri oyuncular. Redmond kalmak istiyor ama hamile eşi İngiltere'ye dönmekte ısrarcı. Gedson'un talipleri de her geçen gün artıyor.
Şenol Güneş iki yıldızın kadroda tutulması konusunda ısrarcı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ekibi, Gedson ve Redmond'un takımda tutulması ve eksik bölgelere nokta atışı transferler yapılmasıyla gelecek sezonun hedeflerine çok rahat ulaşılacağından emin.