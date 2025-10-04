Beşiktaş, Galatasaray'ı durdurdu!

Beşiktaş, Galatasaray'ın bir serisine daha son verdi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.
Geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi maça kadar ligde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılı ekibi 2-1 yenerek namağlup şampiyonluk hayallerini suya düşüren siyah-beyazlı ekip, aldığı beraberlikle rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
