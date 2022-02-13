Beşiktaş Futbol Akademisi'nden Çermik21 FK'ye malzeme desteği

Beşiktaş Futbol Akademisi, Diyarbakır'da bulunan Çermik21 FK'ye malzeme desteği yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Futbol Akademisi'nden Çermik21 FK'ye malzeme desteği
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13 Şubat 2022 00:25
Beşiktaş Futbol Akademisi, Diyarbakır'da yer alan Çermik21 FK'ye malzeme desteğinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyen futbol akademimiz, Diyarbakır Amatör Lig ekiplerinden Çermik21 FK'ye; forma, eşofman takımı, yağmurluk ve tozluktan oluşan malzeme desteğinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

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