Beşiktaş - Fenerbahçe: İddaa oranları belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak kritik derbinin iddaa oranları belli oldu.



Ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyet oranı 1.85 olarak belirlendi. Konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.80 oran verildi. Beraberlik için verilen oran ise 3.10 olarak gösterildi.



Derbide gol bahisleri de açıldı. Buna göre 0.5 gol altı için 5.25, 1.5 gol altı için 3.10, 1.5 gol üstü için 1.15, 2.5 gol altı için 1.80, 2.5 gol üstü için 1.62, 3.5 gol altı için 1.30, 3.5 gol üstü içinse 2.45 oran belirlendi.



