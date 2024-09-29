UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta, Süper Lig'de oynanacak Kayserispor maçı öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, ilk 11 ve bazı oyuncuların mevkilerinde eskiye dönüş yapması bekleniyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hollandalı hoca 4-0 yenilginin ardından takımı fabrika ayarlarına döndürme kararı aldı.
RAFA SİLVA TEKRAR 10 NUMARA
Tecrübeli çalıştırıcının Kayseri'de 4-3-3 dizilişi yerine takımı 4-2-3-1 dizilişi ile sahaya süreceği ayrıca Rafa Silva'yı da tekrar kanattan 10 numara pozisyonuna çekeceği öğrenildi.
IMMOBILE 11'E
Gedson'u merkezde oynatması beklenen Van Bronchorst'un Mustafa Hekimoğlu ve çok tepki gören Jean Onana'yı yedek soyunduracağı, Immobile'yi 11'de sahaya süreceği kaydedildi.
SEMİH SOLA
Üst üste üç maça kulübede başlayan Semih'in sol kanada geçmesi ise oldukça yüksek bir ihtimal.
Al Musrati'nin sakatlığında Gedson'un yanında oynayacak isim için de Salih Uçan, Ndour ve Joao Mario forma bekleyen futbolcular.
Bu arada cezalı Arthur Masuaku'nun yerine Emirhan Topçu'nun görev yapacağı gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş, fabrika ayarlarına dönüyor!
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor maçı öncesi takımı eski sistemine döndürme kararı aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta, Süper Lig'de oynanacak Kayserispor maçı öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, ilk 11 ve bazı oyuncuların mevkilerinde eskiye dönüş yapması bekleniyor.
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