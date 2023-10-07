Beşiktaş evinde İstanbulspor'u ağırlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş evinde İstanbulspor'u ağırlıyor
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07 Ekim 2023 13:17
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 8 Ekim Pazar Günü (yarın) İstanbulspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

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