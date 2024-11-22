Beşiktaş, evinde Eczacıbaşı Dynavit'e mağlup

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, evinde Eczacıbaşı Dynavit'e mağlup
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22 Kasım 2024 20:01
Son güncelleme 22 Kasım 2024 20:33
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksinde oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Salon: BJK Fibabanka 

Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Derya Güç, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin,Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Stevanovic (Simge Aköz, Gray, Jack, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Tuna Aybüke Özel)

Setler: 25-13, 24-26, 22-25, 16-25

Süre: 114 dakika (25, 34, 32, 23)

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