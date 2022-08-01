Beşiktaş, Emirhan'ın alternatifini buldu!

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın transferinden sonra kadroya katacağı ismi belirledi. Siyah-beyazlılar Kerem Atakan Kesgin için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Emirhan'ın alternatifini buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2022 13:36
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'ya gitmek için gün sayıyor. Siyah-beyazlılar, futbolcunun boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ, KEREM ATAKAN KESGİN'İ İSTİYOR

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın yerine Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ VE DEĞERİ

Merkez orta sahada, 10 numara ve sağ açık mevkilerine oynayabilen futbolcunun Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyor. 21 yaşında ve 1.76 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro değer biçiliyor.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ