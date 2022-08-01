BEŞİKTAŞ, KEREM ATAKAN KESGİN'İ İSTİYOR

FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ VE DEĞERİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'ya gitmek için gün sayıyor. Siyah-beyazlılar, futbolcunun boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı.A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın yerine Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer etmek için çalışmalara başladı.Merkez orta sahada, 10 numara ve sağ açık mevkilerine oynayabilen futbolcunun Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyor. 21 yaşında ve 1.76 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro değer biçiliyor.