Beşiktaş, duble yapma peşinde!

Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde. Süper Lig'de en son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki maçı da kazanan siyah beyazlılar, Pazar günü aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkacak.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, duble yapma peşinde!
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01 Mayıs 2025 16:21

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Sezonun ilk yarısında taraftarı önünde ezeli rakibini 1-0 mağlup eden siyah beyazlı ekip, aynı başarıyı deplasmanda da tekrarlamak istiyor.

Beşiktaş, son olarak 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile oynadığı iki lig maçını da kazanmıştı. İnönü stadında rakibini 2-1 mağlup eden siyah beyazlılar, Kadıköy'de de rakibini 4-3'le geçmişti

BEŞİKTAŞ, ÖZLEMİNİ DİNDİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR

Beşiktaş bu süreçte oynanan 40 lig maçında 8 galibiyet, 14 beraberlik 18'de mağlubiyet yaşadı. 20 yıldır Fenerbahçe'ye karşı bir sezonda iki galibiyete hasret olan siyah beyazlılar, bu özlemini dindirmenin planlarını yapıyor.

SERDAL ADALI, FUTBOLCULARA BAŞARI DİLEDİ

Derbinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Takımın son durumu hakkında Teknik Direktör Solskjaer'den bilgi alan Başkan Adalı, futbolculara Fenerbahçe karşısında başarı diledi. 

 
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