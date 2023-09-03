Beşiktaş, David Luiz ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş'ın serbest oyuncu David Luiz ile her konuda anlaşma sağladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, David Luiz ile anlaşma sağladı!
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03 Eylül 2023 21:31
Son güncelleme 03 Eylül 2023 21:38
Beşiktaş'ın serbest oyuncu David Luiz ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

TRT Spor'a konuşan Beşiktaş Futbol A.Ş yöneticisi Tarkan Ser, "David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 36 oyuncu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş, eknik heyetin onay vermesi halinde 1 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Deneyimli futbolcuya imza parası olarak 500 bin euro, maaş olarak ise 2 milyon euro verilecek.

BONSERVİS YOK

Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Flamengo'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. David Luiz'in Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

Geçtiğimiz sezon Flamengo forması ile 37 resmi maça çıkan David Luiz, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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