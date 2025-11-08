08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-066'
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-021'
08 Kasım
Como-Cagliari
0-120'
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-019'
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-190'
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
1-159'
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın engeline takıldı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 90-83 mağlup etti.

calendar 08 Kasım 2025 16:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın engeline takıldı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 90-83 yendi.

Nesibe Aydın ligde dördüncü galibiyetini aldı, Beşiktaş BOA ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ


Hakemler: Orkun Yurttaş, Münevver Özemre, Enes Duran

Nesibe Aydın: Davis 25, Bone 10, Hatice Pelin Gülçelik 6, Green 29, Yağmur Kübra Önal 10, Büşra Akgün, Turner 7, Aysude Torcu, Melike Yalçınkaya 3

Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 14, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Toure 10, Milic 12, Fasoula 23, Whitcomb 5, Meltem Yıldızhan, Okonkwo 10, Özge Özışık 3, İlayda Güner, Gizem Sezer

1. Periyot: 31-23

Devre: 44-45

3. Periyot: 68-68

Beş faulle çıkan: 39.36 Davis (Nesibe Aydın)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 17 7 25
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Alanyaspor 12 3 6 3 11 11 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
