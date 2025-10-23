23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-065'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-165'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-162'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-165'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-165'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-163'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-061'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-065'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-165'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-067'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-364'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-267'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-067'

Beşiktaş BOA, Fransa deplasmanında kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Charnay Basket'e 67-59 mağlup olarak gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

23 Ekim 2025 23:17
Beşiktaş BOA, Fransa deplasmanında kaybetti




FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa temsilcisi Charnay Basket'e 67-59 mağlup oldu.
 
Siyah-beyazlı takım gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Charnay Basket ise ikinci galibiyetini aldı.
 
Salon: Maurice Chevalier
 
Hakemler: Emma Perry (İrlanda), Igor Esteve Malmierca (Andorra), Gavin Williams (Galler)
 
Charnay Basket: Chevaugeon 9, Mayo 8, Thomas 22, Chabrier 5, Drame 2, Colas 4, Daramy 2, Dalstra 6, Maye Toure 9
 
Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 4, Okonkwo 22, Milic 9, Fasoula 13, Migna Toure 11, Gülşah Duman, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan
 
1. Periyot: 21-19
 
Devre: 32-26
 
3. Periyot: 54-44
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
