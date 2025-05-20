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Beşiktaş BOA, 10 oyuncuyla yollarını ayırdı!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 10 oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 20 Mayıs 2025 16:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş BOA, 10 oyuncuyla yollarını ayırdı!
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Beşiktaş Kulübü, 10 kadın basketbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulubün açıklamasına göre takım kaptanı Elif Bayram'ın yanı sıra Alexis Peterson, Dana Evans, Gizem Başaran Turan, Holly Winterburn, Melek Uzunoğlu, Mihaela Lazic, Pelin Gülçelik, Temi Fagbenle ve Tina Krajisnik ile yola devam edilemeyecek.

Açıklamada, "Beşiktaş BOA'ya verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz. Kariyerlerinizin devamında başarılar dileriz." denildi.


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