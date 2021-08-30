Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracı bulundu!

İstanbul'da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirket aracı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arabaya ulaştı. Şüpheli ise gözaltına alındı...

Haber; Sabah
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracı bulundu!
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30 Ağustos 2021 13:59
Üsküdar'da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ni şirket aracı evinin önünden çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis çalınan aracı Maslak'ta buldu. Yaklaşık değeri 3.5 milyon lira olan araç sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Gözaltına alınan şüpheliler Anıl K. (23), Eren Y. (38) ve Savaş Ç. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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