Beşiktaş, Azeri yeteneğe kanca attı!

Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Kurbanlı'yı Beşiktaş'a istediği iddia edildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Azeri yeteneğe kanca attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 14:56
Önder Karaveli'nin daha önce bir süredir profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Kurbanlı'yı Beşiktaş'a istediği iddia edildi.

19 yaşındaki Kurbanlı'nın bu sezon Azeri Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistwle ciddi bir çıkış yaptığından bahsedildi. Her 79 dakikada bir gole katkı veren genç forvet oyuncusunu Karaveli'nin yeni takımından değerlendirmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın teknik direktörünün yönetimin de iznini alarak Azerbaycan'ın Karabağ takımının yetkilileriyle bir görüşme yaptığı ve Kurbanlı'yı istediği iddia edildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.