Beşiktaş ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş, Kenan Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



"2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."



SCHALKE İLE ANLAŞMA SAĞLADI



Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman kariyerine yeniden Almanya'da devam edecek. Karaman, Schalke ile transfer anlaşmasına vardı.



3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK



Alman ekibi Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Karaman bu sezon 2 maçta 36 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Futbolcu geçen sezon ise 33 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti. Öte yandan Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan ayrılırken 900 milyon TL'den vazgeçtiği bildirildi.





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