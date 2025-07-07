Beşiktaş, Avusturya kampında günü tek idmanla tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında salon ve havuz çalışmalarını gerçekleştirdi.

calendar 07 Temmuz 2025 19:12
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Avusturya kampında günü tek idmanla tamamladı
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, salonda yenilenme hareketleriyle başladı.

Günün tek antrenmanı, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

 
 
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