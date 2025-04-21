Beşiktaş, Avrupa yolunda kritik virajda!

Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir eşikte bulunan Beşiktaş için kalan maçlar büyük önem taşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Avrupa yolunda kritik virajda!
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21 Nisan 2025 09:25
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşılırken heyecan dorukta. Ligde oynadığı 30 maç sonunda 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 49 puan toplayan Beşiktaş, puan durumunda 5. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir eşikte bulunan siyah-beyazlılar için kalan maçlar büyük önem taşıyor. Siyah- beyazlıların hedefi, kalan maçlarda rakiplerinin olası puan kayıplarını da değerlendirerek üst sıralara tırmanmak.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Sezonun kalan bölümünde Beşiktaş'ı zorlu bir maç programı bekliyor. Özellikle iki hafta sonra deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi, sezonun kaderini etkileyebilecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kara Kartal, bu zorlu fikstürden maksimum puanı alarak sezonu Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edecek bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyor. Takımın performansı ve rakiplerin alacağı sonuçlar, siyah-beyazlıların sezon sonundaki konumunu belirleyecek. Kalan 6 maç, Beşiktaş için adeta bir final niteliği taşıyor. 

 
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