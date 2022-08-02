Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz sonrası oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Kongolu futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."



Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United'a kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da mevcut, ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, bu maddeyi devreye sokarsa İngiliz ekibine 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



"UZUN YILLLAR KALMAK İSTİYORUM"



Transferi sonrası kulübün sosyal medya hesabına konuşan Masuaku, "Teknik direktörümüz bana nerede ihtiyaç duyarsa orada oynayabilirim. Ancak şunu söyleyebilirim ki kendimi sol bekte oynarken daha rahat hissediyorum. Üçlü savunmanın sol kanat bekindeyken de aynı şekilde. Çünkü hücuma çıkmayı ve takımıma katkı vermeyi seviyorum. Tercihimin üçlü savunmayla sol kanat bekte oynamak olduğunu söyleyebilirim" dedi.



Beşiktaş'a gelmeden önce görüştüğü isimler sorulan 28 yaşındaki oyuncu, "Daha önce burada oynayan Fabrice N'Sakala ile görüştüm. Herkes bana kulüple ilgili çok güzel şeyler anlattı. Ayrıca Kevin N'Koudou da arkadaşım. O da buraya gelmemi söyledi. Sonrasında kulüpten de teklif aldığım için çok müteşekkirim" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak istediğini söyleyen sol bek oyuncusu, "Takımda önemli bir rol oynamak istiyorum. Çok büyük bir takım ve çok güzel bir ülkedeyim. Bu büyüklükte bir takıma geldiğinizde, burada uzun yıllar kalmak istersiniz. Benim planım da bu şekilde." diye konuştu.



Son olarak Beşiktaş taraftarına mesajı da sorulan Masuaku, "Öncelikle sıcak karşılamaları için çok teşekkür ederim. Bana bir sürü mesaj gönderdiler ancak o zaman cevap veremiyordum. Şimdi ise resmileşiyor. İyi bir oyuncu olabilmek için her şeyimi vereceğim ve taraftarı gururlandıracağım" sözlerini kullandı.







