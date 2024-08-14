Beşiktaş - Antalyaspor maçı kapalı gişe

Sezona Samsunspor galibiyetiyle başlayıp ilk haftayı lider tamamlayan Beşiktaş'ın, evinde Antalyaspor'la oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.
900 ila 22 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere, taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi.
Antalyaspor maçının dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
900 ila 22 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere, taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi.
Antalyaspor maçının dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
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