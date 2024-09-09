Beşiktaş açıkladı: Aboubakar

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu açıkladı. Hatayspor, Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş açıkladı: Aboubakar
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09 Eylül 2024 19:32
Son güncelleme 09 Eylül 2024 19:35
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da Aboubakar için resmi açıklamayı yaptı. Hatayspor, Kamerunlu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş, Porto, Lorient, Al-Nassr ve Valenciennes gibi takımlarda forma giyen Kameunlu yıldız, kariyeri boyunca 401 maça çıktı ve 163 gol, 53 asistlik performans sergiledi.



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