Beşiktaş'a yerli golcü: Deniz Gül!

Beşiktaş, Porto'da forma giyen santrfor Deniz Gül'ü kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 20 Ağustos 2025 19:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a yerli golcü: Deniz Gül!
Semih Kılıçsoy'un ayrılışının ardından Beşiktaş, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre Siyah-beyazlılar, Deniz Gül için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferin görüşmelerinin kiralık formülü üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

21 yaşındaki golcünün, Portekiz ekibine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söylediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen genç golcü, 2 gol kaydetti. 
