Beşiktaş'a yeni transfer yolda

Gelecek sene için planlamalara başlayan Beşiktaş için Romanya basınından şok bir iddia ortaya atıldı. Craiova kaptanı Andrei Ivan için resmi bir teklifte bulunacağını iddia etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a yeni transfer yolda
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28 Mayıs 2023 12:32
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 12:35
Craiova Başkanı Mihai Rotaru'nun, Andrei Ivan'ın ayrılmasına, eğer teklif kulübün iddialarını karşılayacak bir teklif olacaksa, karşı çıkmayacağı belirtildi. Romanya liginde 4. sırada bulunan Craiova takımın kaptanına kolaylık sağlaycak.

"İYİ BİR PROJEYİ GERİ ÇEVİRMEM"

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Ivan Jaime, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu AS gazetesine verdiği röportajda, " Önemli olan iyi bir proje ile ilerlemek. Büyümek. Beni en çok ilgilendiren de bu. Hangi ülkede olduğu umurumda değil. Çeşitli kulüplerden ilgi olduğunu biliyorum. Çok sakinim, bakalım bu yaz ne olacak" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 42 MAÇA ÇIKTI

Craiova kaptanı Andrei Ivan bu sezon çıktığı 42 maçta 17 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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