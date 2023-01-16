Beşiktaş'a yeni stoper: Hadzikadunic

Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş için Rusya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi.



Rus basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Rostov forması giyen 24 yaşındaki stoper Dennis Hadzikadunic ile ilgilendiği aktarıldı.



ÖNEMLİ TALİPLERİ VAR



Hadzikadunic için ayrıca Juventus, Feyenoord, Schalke, Toulouse gibi kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı.



"JUVENTUS'UN İLGİSİ VAR"



24 yaşındaki oyuncunun menajeri Walid Faour Juventus için gelen soruya, "Juventus? İlgileri var. Juventus, kaybedecek bir şeyi olmayan büyük bir kulüp" diye cevap verdi.



SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALABİLİR



Öte yandan Bosnalı futbolcunun, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle FIFA'nın Rusya'daki oyuncular için tanıdığı sözleşmesini askıya alma hakkını kullanmayı planladığı aktarıldı.



PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO



Rostov ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Hadzikadunic'in, güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.



Dennis Hadzikadunic, stoperin yanı sıra savunmanın sağında da görev alabiliyor.





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