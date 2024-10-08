Beşiktaş'a yeni joker: Pablo Rosario

Beşiktaş, rotasyon için Nice'den Pablo Rosario'yu kadroya katmayı planlıyor. Çok yönlü bir oyuncu olan Rosario, ara transferde kiralık olarak, sezon sonunda ise bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a yeni joker: Pablo Rosario
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08 Ekim 2024 10:01
Son güncelleme 08 Ekim 2024 10:02

Beşiktaş yönetimi sakatlıklar ve cezalı durumlar sonrasında Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının fazla olması da hesaba katılarak rotasyon için takviye kararı almıştı.

Futbolcu arayışlarına giren yetkili isimler Franck Haise'nin takımı Nice'de forma giyen Rosario için bilgi toplamaya başladığı gelen haberler arasında.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Dominik Cumhuriyeti asıllı Hollandalı Pablo Rosario sağ ayağını kullanıyor. Baş mevkii ise ön libero. Gerektiği zaman stoper ve merkez orta saha oynayabiliyor. Yani çok yönlü bir oyuncu. 27 yaşındaki Hollandalı savunmacının sözleşmesi bu sezon bitiyor. Siyah-beyazlıların ara transferde masaya oturması, önce kiralık ve sezon sonu ise bedelsiz olarak siyah beyazlı renklere dahil etmesi bekleniyor.

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