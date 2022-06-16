Beşiktaş'a transferde sürpriz golcü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir forvet gündeme geldi. Arap basını, siyah-beyazlıların, Manchester United'ın eski golcüsü Jordan Ighalo'yu istediğini yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a transferde sürpriz golcü!
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16 Haziran 2022 12:15
Forvet mevkisine transfer yapmak için harekete geçen Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Al Hilal takımında görev alan Nijeryalı golcü Odion Jude Ighalo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

IGHALO BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Beşiktaş yönetimi, bir taraftan Weghorst, Cenk Tosun gibi isimlerle görüşme yaparken listede Ighalo'nun da olduğu ortaya çıktı. İddiayı Arap basını paylaştı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİYDİ

2021-22 sezonunda Al Shabab ekibiyle 19 maçta 13 gol 1 asist üreten futbolcu, Al Hilal'de ise 13 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. Golcü isim toplamda ise sezonu 33 maçta 25 gol 5 asistle tamamladı.

AVRUPA'DA BİLİNEN BİR İSİM

33 yaşındaki Ighalo, kariyerine Serie A ekibi Udinese'de başlamıştı. Daha sonra Cesena, Granada, Watford, Changchun Yatai, Shanghai Shenhua, Manchester United takımlarında oynayan 1.81 boyundaki forvet, son olarak da Al Shababa ve Al Hilal'de boy gösterdi. Futbolcunun hem Nijerya hem de İtalya vatandaşlığı bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro civarında.



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