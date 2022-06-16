Forvet mevkisine transfer yapmak için harekete geçen Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Al Hilal takımında görev alan Nijeryalı golcü Odion Jude Ighalo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
IGHALO BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE
Beşiktaş yönetimi, bir taraftan Weghorst, Cenk Tosun gibi isimlerle görüşme yaparken listede Ighalo'nun da olduğu ortaya çıktı. İddiayı Arap basını paylaştı.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİYDİ
2021-22 sezonunda Al Shabab ekibiyle 19 maçta 13 gol 1 asist üreten futbolcu, Al Hilal'de ise 13 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. Golcü isim toplamda ise sezonu 33 maçta 25 gol 5 asistle tamamladı.
AVRUPA'DA BİLİNEN BİR İSİM
33 yaşındaki Ighalo, kariyerine Serie A ekibi Udinese'de başlamıştı. Daha sonra Cesena, Granada, Watford, Changchun Yatai, Shanghai Shenhua, Manchester United takımlarında oynayan 1.81 boyundaki forvet, son olarak da Al Shababa ve Al Hilal'de boy gösterdi. Futbolcunun hem Nijerya hem de İtalya vatandaşlığı bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro civarında.
IGHALO BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE
Beşiktaş yönetimi, bir taraftan Weghorst, Cenk Tosun gibi isimlerle görüşme yaparken listede Ighalo'nun da olduğu ortaya çıktı. İddiayı Arap basını paylaştı.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİYDİ
2021-22 sezonunda Al Shabab ekibiyle 19 maçta 13 gol 1 asist üreten futbolcu, Al Hilal'de ise 13 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. Golcü isim toplamda ise sezonu 33 maçta 25 gol 5 asistle tamamladı.
AVRUPA'DA BİLİNEN BİR İSİM
33 yaşındaki Ighalo, kariyerine Serie A ekibi Udinese'de başlamıştı. Daha sonra Cesena, Granada, Watford, Changchun Yatai, Shanghai Shenhua, Manchester United takımlarında oynayan 1.81 boyundaki forvet, son olarak da Al Shababa ve Al Hilal'de boy gösterdi. Futbolcunun hem Nijerya hem de İtalya vatandaşlığı bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro civarında.
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