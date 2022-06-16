IGHALO BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİYDİ

AVRUPA'DA BİLİNEN BİR İSİM

Forvet mevkisine transfer yapmak için harekete geçen Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Al Hilal takımında görev alan Nijeryalı golcü Odion Jude Ighalo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.Beşiktaş yönetimi, bir taraftan Weghorst, Cenk Tosun gibi isimlerle görüşme yaparken listede Ighalo'nun da olduğu ortaya çıktı. İddiayı Arap basını paylaştı.2021-22 sezonunda Al Shabab ekibiyle 19 maçta 13 gol 1 asist üreten futbolcu, Al Hilal'de ise 13 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. Golcü isim toplamda ise sezonu 33 maçta 25 gol 5 asistle tamamladı.33 yaşındaki Ighalo, kariyerine Serie A ekibi Udinese'de başlamıştı. Daha sonra Cesena, Granada, Watford, Changchun Yatai, Shanghai Shenhua, Manchester United takımlarında oynayan 1.81 boyundaki forvet, son olarak da Al Shababa ve Al Hilal'de boy gösterdi. Futbolcunun hem Nijerya hem de İtalya vatandaşlığı bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro civarında.