Beşiktaş'a transferde rakip çıktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir süredir transferde en çok konuşulan isimlerden biri olan Alman stoper Mats Hummels için görüşmelerin devam ettiği biliniyor.
SÜRPRİZ RAKİP ÇIKTI
Mats Hummels transferdeki kararını henüz Beşiktaş yönetimine iletmezken, oyuncunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Hummels transferinde ise Beşiktaş'a sürpriz bir rakip çıktığı yabancı basından iddia edildi.
İtalya Serie A'ya yeni yükselen takımlardan biri olan Como'nun Alman oyuncu Mats Hummels için 3 Milyon Euro maaş ve bonuslar içeren bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
508 MAÇA ÇIKTI
Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.
SÜRPRİZ RAKİP ÇIKTI
Mats Hummels transferdeki kararını henüz Beşiktaş yönetimine iletmezken, oyuncunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Hummels transferinde ise Beşiktaş'a sürpriz bir rakip çıktığı yabancı basından iddia edildi.
İtalya Serie A'ya yeni yükselen takımlardan biri olan Como'nun Alman oyuncu Mats Hummels için 3 Milyon Euro maaş ve bonuslar içeren bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
508 MAÇA ÇIKTI
Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU