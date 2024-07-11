Beşiktaş'a transferde dev rakip!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mario Hermoso'ya Inter talip oldu. İşte haberin detaylar...

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a transferde dev rakip!
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11 Temmuz 2024 10:39
İtalyan basını, Serie A devi Inter'in Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan İspanyol stoper Mario Hermoso'yu transfer etmek için girişimlere başladığını duyurdu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, sezon sonu itibarıyla Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak istiyor.

Mario Hermoso ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Siyah-Beyazlılar'ın, Hermoso'ya yıllık 4 milyon Euro teklif ettiği belirtilmişti.

28 yaşındaki savunmacı, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 40 maçta 3 bin 467 dakika görev yaptı ve 2 gol atıp, 2 asist kaydetti.

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