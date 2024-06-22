Beşiktaş'a Talisca yeniden gündemde!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrıldığından beri neredeyse her transfer döneminde gündeme gelen Anderson Talisca, bir kez daha listede. Brezilyalı futbolcu için teknik ekip ile görüşülüp, karar verilecek. Bu arada 30 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe de girişimlerini sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Talisca yeniden gündemde!
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22 Haziran 2024 09:29
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın formasını giyen Anderson Talisca, takımdan ayrıldığı günden bu yana neredeyse her transfer döneminde tekrardan Kara Kartal ile anıldı.

Bu devre arasında da listeye giren Brezilyalı futbolcu, maliyeti sebebiyle transfer edilememişti. Siyah-Beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı konusunda görüşme yapacak.

İlk gelen haberlere göre Suudi ekibi Al-Nassr'ın formasını giyen Talisca'nın, 8 milyon Euro civarında bir ücret istediği öğrenildi. Ayrıca Talisca'yı, Fenerbahçe de istiyor.

ORTA YOL ARANACAK

Ancak yıldız on numaranın istediği bu ücreti, şimdilik Siyah-Beyazlı ekibin karşılaması pek mümkün gözükmüyor. Bu konuyla ilgili olarak teknik ekibin de fikri alınacak. Eğer teknik ekip de isterse Talisca için ciddi adımlar atılacak. 30 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyetine rağmen transferi için orta yol aranacak.



BU SEZON TALISCA

Talisca, bu sezon çıktığı 25 maçta 25 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

 
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