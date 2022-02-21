Beşiktaş'a Rosier ve Larin'den iyi haber!

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Cyle Larin ve Valentin Rosier'den iyi haber geldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'a Rosier ve Larin'den iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2022 17:37
Beşiktaş'ta sakat futbolcular Cyle Larin ve Valentin Rosier geri dönüyor.

BeIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılarda Antalya maçı sonrası idmanda sakatlanan ve Adana Demirspor, Altay maçlarında forma giyemeyen Rossier ile Altay maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Cyle Larin iyileşti.

Rosier ve Larin'in ligin 26. haftasında oynanacak Sivasspor maçında forma giyebilecekleri belirtildi.

Beşiktaş, Sivasspor ile 26 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.