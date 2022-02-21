Beşiktaş'a Rosier ve Larin'den iyi haber!

Beşiktaş'ta sakat futbolcular Cyle Larin ve Valentin Rosier geri dönüyor.



BeIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılarda Antalya maçı sonrası idmanda sakatlanan ve Adana Demirspor, Altay maçlarında forma giyemeyen Rossier ile Altay maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Cyle Larin iyileşti.



Rosier ve Larin'in ligin 26. haftasında oynanacak Sivasspor maçında forma giyebilecekleri belirtildi.



Beşiktaş, Sivasspor ile 26 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.





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