22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
19:45
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
21:30
22 Mayıs
Winterthur-Sion
21:30
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
21:30

Beşiktaş'a Onana'dan müjdeli haber!

Genoa, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana'nın 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

calendar 22 Mayıs 2025 13:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Onana'dan müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde Genoa'ya kiralanan Jean Onana için siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi.

GENOA OPSİYONU KULLANABİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

1.2 MİLYON EURO

Beşiktaş ile Genoa arasında yapılan anlaşmaya göre, 25 yaşındaki futbolcunun 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Onana, Genoa'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 8 maçta süre buldu.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Kamerunlu futbolcunun bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.