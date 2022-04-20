Beşiktaş'a Muleka için yüksek fatura

Beşiktaş'ta forvet adayları listesine giren Jackson Muleka'yla ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. 22 yaşındaki golcü ile ilgili Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Muleka'nın sözleşmesindeki maddeleri ve oyuncuyu anlattı.



Yarım sezon için kiralandığı Kasımpaşa'da başarılı bir performans ortaya koyan Muleka için Tavolieri, "3 milyon euro'luk satın alma maddesi var. Ancak Kasımpaşa Kulübü oyuncunun bonservisini almazsa, Standard Liege Kulübü, Muleka için Beşiktaş'tan 5 milyon euro talep edecek" bilgisini paylaştı.

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Tavolieri şöyle devam etti: "Muleka, Türkiye'de çok ilerleme kaydetti. O bir sanatçı ve ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi, güveni veriyorlar! Bu performansı kimseyi şaşırtmadı çünkü büyük bir potansiyeli var. Standard Liege kulübünde sıkıntılar devam ediyor. Kongolu oyuncu bu nedenle geri dönmek istemiyor."



Liege'in Eylül 2020'de Mazembe'den 2 milyon euro'ya aldığı Muleka'nın sözleşmesine göre; Belçika ekibi oyuncunun bir sonraki satışından elde edeceği karın yüzde 50'sini de Mazembe'ye gönderecek.





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