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Beşiktaş'a müjde: Arias geldi, Guedes gidecek!

Jhon Arias'ı kadrosuna katan Wolverhampton, Gonçalo Guedes'i satma kararı aldı. Beşiktaş, İngiliz kulübüne Guedes için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

calendar 26 Temmuz 2025 10:25 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 10:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a müjde: Arias geldi, Guedes gidecek!
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Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes'i kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İngiliz ekibi, Arias'ın transferini açıklamasının ardından Portekizli yıldızı satmaya karar verdi. Beşiktaş Yönetimi, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bonservis bedelinin 11 milyon euro olduğu belirtilen Guedes için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Anlaşma sağlandığı takdirde Guedes İstanbul'a gelecek.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Kariyerinde Valencia, Benfica ve PSG gibi önemli kulüplerin isminin yer aldığı Portekizli yıldız, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.

Bu transferin gerçekleşmesi, Beşiktaş'ın hücum hattındaki eksikliği gidermek ve kanat bölgesinde daha fazla seçenek yaratmak adına önemli bir hamle olarak görülüyor. Portekiz Milli Takımı'nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu Gonçalo Guedes, milli formayla 7 gole imza attı. 


 
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