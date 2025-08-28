UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lausanne ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmada Lausanne'nin golünü 45+1. dakikada Nathan Butler-Oyedeji attı.
Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin 46. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
İlk maçtaki 1-1'lik skorun ardından Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti. Lausanne, Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
SOLSKJAER'İN KADROSU
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre ekibiyle oynanan ilk maça göre 11'de 3 değişikliğe gitti.
Norveçli teknik adam, sakatlığını atlatan Mert Günok ve Jonas Svensson'u yeniden ilk 11'de görevlendirirken, Taylan Bulut ise hücumun sağında şans buldu.
Solskjaer, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Milot Rashica ile Ersin Destanoğlu ve David Jurasek'i yedek kulübesine çekti.
Kaleyi tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a emanet eden 52 yaşındaki çalıştırıcı, savunmayı Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile kurdu.
Orta sahada Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Emirhan Topçu'ya formayı teslim eden Ole Gunnar Solskjaer, hücumda ise Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham'ı görevlendirdi.
Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve David Jurasek yer aldı.
İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Beşiktaş'ın Alman ekibi Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, Lausanne karşısında ilk kez 11'de şans buldu.
19 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla ligde ikas Eyüpspor'a ve Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne'a karşı sonradan oyuna girdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, genç futbolcuyu taraftarı önünde ilk kez 11'de görevlendirdi.
İLK 11'E GERİ DÖNDÜLER!
Beşiktaş'ta Mert Günok ile Jonas Svensson, yeniden formasına kavuştu.
Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan iki futbolcu, iyileşerek yeniden 11'e döndü.
Norveçli teknik adam, İsviçre takımı karşısında kalede Mert Günok'a, sağ bekte ise Jonas Svensson'a şans verdi.
ABRAHAM FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ
Beşiktaş, Lausanne karşısında ilk yarıda rakip kalede net pozisyon bulmakta zorluk yaşadı. Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham, 19 ve 42. dakikalarda girdiği pozisyonları değerlendiremedi.
BEŞİKTAŞ DEVREDE GERİDE!
Beşiktaş, Lausanne karşısında ilk yarıda geriye düştü. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, Oyedeji'nin golüyle Lausanne karşısında soyunma odasına 1-0 geride gitti.
SOLSKJAER'DEN HAMLE!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk yarının ardından oyuna müdahalede bulundu. Beşiktaş'ta Gabriel Paulista oyundan çıktı ve Ernest Muçi oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI KART!
Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, Lausanne maçının ikinci yarısının 12. saniyesinde kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Lausanne ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 46. dakikada 10 kişi kaldı.
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, ikinci yarının henüz 12. saniyesinde kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, Uduokhai'nin kırmızı kartının ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
BEŞİKTAŞ'TA TEPKİLER!
Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelede Jonas Svensson ve Joao Mario'ya tepki gösterdi. 59. dakikada Svensson, 73. dakikada ise Joao Mario, oyundan çıktıkları sırada ıslıklandı.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son anlarında kendi takımlarına tepkin gösterdi ve rakiplerini alkışladı.
MERT DE GOL ARADI
Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, maçın sonlarındaki kornerlerde rakip kalede gol aradı. Mert, bir pozisyonda kafayı vurdu ancak bu top yandan dışarıya gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'YA VEDA!
Beşiktaş, Lausanne karşısında ikinci yarıda da istediği golü bulamadı ve rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.
İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti. Lausanne ise UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.
29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Lausanne, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahanın sol tarafında taç çizgisine yakın noktada Lausanne forması giyen Soppy'ye kayarak müdahale eden Uduokhai, hakem Jakob Kehlet tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
57. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Diakite, topun kontrolünü kaybetti. Ndidi'nin hatası sonrasında altıpasın önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Lekoueiry'nin şutunda kaleci Mert Günok topun ağlarla buluşmasını engelledi.
64. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte ceza sahası sağ çaprazından Ndidi'nin kale önüne indirdiği topa arka direkte Abraham dokunamadı ve meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
68. dakikada Lekoueiry'nin ceza sahasının hafif sağ çaprazından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, uçarak meşin yuvarlağı tokatladı.
85. dakikada Lausanne kontratağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Ajdini'nin şutunda top Orkun Kökçü'ye de çarparak az farkla kornere gitti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kaybetti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus (Danimarka)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 59 Jurasek), Paulista (Dk. 46 Muçi), Uduokhai, Taylan Bulut (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Orkun Kökçü, Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Abraham
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy (Dk. 79 Abdallah), Roche, Custodio, Lekoueiry (Dk. 79 Ajdini), Butler-Oyedeji (Dk. 67 Sigua), Diakite
Gol: Dk. 45+1 Butler-Oyedeji (Lausanne)
Kırmızı kart: Dk. 46 Uduokhai (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Rafa Silva, Dk. 30 Ndidi, Dk. 61 Emirhan Topçu, Dk. 77 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 54 Lekoueiry, Dk. 62 Sow (Lausanne)
