Beşiktaş'a kötü haber; Paulista

Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a kötü haber; Paulista
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29 Kasım 2024 22:07
Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista'dan kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre; sakatlığı ciddi görünün Brezilyalı stoper, yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. 

Beşiktaş'ın oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı.

Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edememişti.

Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil olmuştu..

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