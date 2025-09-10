Transfer döneminin bitmesine 3 gün kalırken Beşiktaş, harıl harıl sol kanat aramaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Siyah-beyazlılara bu mevki için birçok öneri geliyor. Bu isimlerden biri de Sao Paulo'nun yıldızı Ferreirinha… Menajerler tarafından 27 yaşındaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu, siyah-beyazlılara teklif edildi.
Beşiktaşlı idareciler, Brezilyalı futbolcuyu değerlendirmeye aldı. 2023-24 sezonundan bu yana Sao Paulo'da forma giyen Ferreirinha, ülkesinin dışına hiç çıkmadı.
PERFORMANSI
Saou Paulo ile 2025 yılında 35 maça çıkan 27 yaşındaki sol kanat, 7 gol ve 2 asist kaydetti.
