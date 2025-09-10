09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Beşiktaş'a flaş sol kanat önerisi: Ferreirinha!

Sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'a Sau Paulo'da forma giyen Ferreirinha önerildi.

calendar 10 Eylül 2025 08:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a flaş sol kanat önerisi: Ferreirinha!
Transfer döneminin bitmesine 3 gün kalırken Beşiktaş, harıl harıl sol kanat aramaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Siyah-beyazlılara bu mevki için birçok öneri geliyor. Bu isimlerden biri de Sao Paulo'nun yıldızı Ferreirinha… Menajerler tarafından 27 yaşındaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu, siyah-beyazlılara teklif edildi.

Beşiktaşlı idareciler, Brezilyalı futbolcuyu değerlendirmeye aldı. 2023-24 sezonundan bu yana Sao Paulo'da forma giyen Ferreirinha, ülkesinin dışına hiç çıkmadı.

PERFORMANSI

Saou Paulo ile 2025 yılında 35 maça çıkan 27 yaşındaki sol kanat, 7 gol ve 2 asist kaydetti. 

