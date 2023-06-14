Beşiktaş'a Çek orta saha!

Beşiktaş, Çek ekibi Banik Ostrava forması Filip Kaloc'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Çek orta saha!
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14 Haziran 2023 15:52
Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Çek basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Banik Ostrava forması giyen Filip Kaloc ile ilgileniyor.

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın 21 yaş altı takımının kaptanlığını yapan 23 yaşındaki oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın istediği merkez orta saha oyuncusu ile Rapid Wien'in de ilgi duyduğu aktarıldı.

Kaloc, Banik Ostrava ile çıktığı 106 maçta 5 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. 

 
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