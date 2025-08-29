Beşiktaş'a Brezilyalı yıldız!

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Brezilya basınında çıkan haberlerde, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Rayan'ın siyah-beyazlıların listesinde olduğu iddia edildi.
Fransa'dan Olympique Lyon'un da listesinde olan genç yıldızı Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği vurgulandı.
Vasco da Gama formasıyla 2024-2025 sezonunda 37 maça çıkan Rayan, 10 gol, 1 asist kaydetti.
