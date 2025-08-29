28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldız!

Beşiktaş, Vasco da Gama forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Rayan'ı transfer listesine aldı.

calendar 29 Ağustos 2025 09:48
Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Rayan'ın siyah-beyazlıların listesinde olduğu iddia edildi.

Fransa'dan Olympique Lyon'un da listesinde olan genç yıldızı Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği vurgulandı.

Vasco da Gama formasıyla 2024-2025 sezonunda 37 maça çıkan Rayan, 10 gol, 1 asist kaydetti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
