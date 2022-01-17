Beşiktaş'a bedava golcü; Elkeson

Kadrosunda Batshuayi'yi bulunduran Beşiktaş, Belçikalı yıldızın inişli- çıkışlı grafiği nedeniyle golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, şu an boşta olan Brezilyalı yıldız golcü Elkeson için harekete geçiyor.



32 yaşındaki santrforun menajeri ile bu hafta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek Kara Kartal, anlaşma zemini arayacak. Kadrosunda yabancı oyuncu fazlalığı olan Beşiktaş, bu isimlerin bazılarıyla yollarını ayırdıktan sonra transfere daha da ağırlık verecek.



Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Elkeson, 1 Ocak'tan beri kulüpsüz... Çin Ligi'nde 185 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü, 122 gol atarken 52 de asiste imza attı.



Brezilya asıllı futbolcu, Çin Milli Takımı'nı 13 kez giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasa değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. Elkeson'a Brezilya'dan da 3 takımın talip olduğu bildirildi.



