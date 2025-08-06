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Beşiktaş'a Avrupa maçı öncesinde kötü haber

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde perşembe günü oynayacağı St. Patrick's maçı öncesinde sağlık sorunları yaşayan Felix Uduokhai'nin durumu belirsizliğini sürdürüyor.

calendar 06 Ağustos 2025 10:26 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 10:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Avrupa maçı öncesinde kötü haber
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UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e karşı iki maçta da mağlup olan Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor ve perşembe günü 3. eleme turu karşılaşmasında St. Patrick's deplasmanına çıkacak.

Ancak Beşiktaş'ın Avrupa'daki bu önemli maçı öncesinde talihsiz gelişmeler yaşandı.

Felix Uduokhai, baş ağrısı, yüksek ateş ve viral enfeksiyon sebebiyle yapılan antrenmanda yer almadı.

Alman stoperin maç kadrosunda olup olmayacağı ilerleyen saatlerde netleşecek.

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