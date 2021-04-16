'in 35. haftasında liderevindeile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele, 90+3. dakikada Ankaragücü'nün penaltıdan bulduğu gol sonrasında 2-2 sona erdi ve Beşiktaş zirvede kayıp yaşadı.Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Ankaragücü'nün gollerini ise 65. ve 90+3. dakikalarda Paintsil penaltıdan attı. Öte yandan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 5. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Korcan'ı geçemedi.Bu sonucun ardından üst üste 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'ye yükseltti ve 71 puanla zirvede yer aldı. 4 maçtır yenilmeyen Ankaragücü ise puanını 37 yaptı.Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.(71) Beşiktaş(66) Fenerbahçe(62) Galatasaray (1 maçı eksik)(58) Trabzonspor* Ankaragücü'nü konuk ettiği son 33 Süper Lig maçının 31'ini kazanan Beşiktaş (1B, 1M), 2001/02 sezonundaki 2-1'lik mağlubiyetten 13 maç sonra ilk kez puan kaybetti.* Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde hem toplamda (70), hem de deplasmanda (42) en fazla yenildiği rakibi Beşiktaş. Ankara ekibinin filelerini bugüne kadar Beşiktaş'tan (193) daha fazla havalandıran tek ekip ise Galatasaray (194).* Bu sezon evinde en fazla maç kazanan Süper Lig takımı olan Beşiktaş (12), daha yüksek galibiyet sayısına en son 2017/18'de ulaştı (14).* Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde sadece bir kez iki Ankara temsilcisine iç sahada yenildi (1969/70 vs Ankaragücü ve Türk Telekom)* Beşiktaş'a rakip olduğu son 9 Süper Lig maçını kazanamayan Hikmet Karaman (2B 7M), rakibini en son Nisan 2013'te Bursaspor'un başındayken mağlup edebildi (3-0).Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen hafta oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.Savunmanın solunda Fabrice Nsakala yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendiren Yalçın, Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekerek cezası sona eren Josef'e orta sahada forma verdi.Yalçın, sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un yerine de Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü.Son olarak 29. haftadaki Gaziantep maçına ilk 11'de çıkan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yedek soyunmasına rağmen forma giymedi.Beşiktaş'ta forvet oyuncularının yokluğunda siyah-beyazlı takımın golcü oyuncularından Cyle Larin, yine siyah-beyazlı ekibin gol ayağı olarak görev aldı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ağırlıklı olarak sol kanatta hücum oynattığı Larin, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlıklar sonrasında takımda forvet bölgesinde oynayan tek oyuncu olarak kaldı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın oynamadığı Kasımpaşa maçında yine forvette görev yapan Larin, ileri uçta etkili bir oyun ortaya koyamamış ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.Kanadalı futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda ise 15 gol kaydetti.Bu sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Josef de Souza, sarı kart cezasının sona ermesinin ardından kadrodaki yerini aldı.Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Josef, cezalı duruma düştüğü için Erzurumspor deplasmanında forma giyememişti.1. dakikada Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Oğuzhan, Badji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.5. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou'nun vuruşunda, kaleci topu kurtardı.11. dakikada Oğuzhan Özyakup ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.45. dakikada Josef'in ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci topu ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi.45+4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top, Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.52. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rosier'in sağdan sert ortaladığı topu Kulusic, altı pasta kafayla kendi ağlarına gönderdi: 2-0.62. dakikada Geraldo'nun pasıyla sağdan çizgiye inen Kitsiou, topu Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda, meşin yuvarlak Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Hırvat oyuncudan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kornere gitti.64. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.65. dakikada topun başına geçen Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.76. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, Larin meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Top kaleci Korcan'da kaldı.90+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paintsil, topu ağlara gönderdi: 2-2.Vodafone ParkHalis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker TakpakErsin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba (Dk. 84 Necip Uysal), Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 18 Mensah-Dk. 84 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 72 Gökhan Töre), LarinKorcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Geraldo (Dk. 74 Orkan Çınar), İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Paintsil (Dk. 90+7 Şahverdi Çetin), Badji (Dk. 31 Idriz), Emre Güral (Dk. 90+6 Erdi Dikmen)Dk. 45+4 ve 52 (kendi kalesine) Kulusic (Beşiktaş), Dk. 65 ve 90+3 (penaltılardan) Paintsil (MKE Ankaragücü)Dk. 31 Geraldo, Dk. 76 Sarlija (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)